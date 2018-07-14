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ساري يطالب تشيلسي بالاحتفاظ بخدمات هازارد

السبت 14/يوليه/2018 - 01:32 م
ساري يطالب تشيلسي بالاحتفاظ بخدمات هازارد
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الفجر الرياضي
 

تسعي إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، للاحتفاظ بخدمات نجم وسط الفريق البلجيكي إيدن هازارد خلال الفترة الحالية، ومنعه من الرحيل.


ذكرت صحيفة HLN البلجيكة، أن تشيلسي يريد التحدث مع هازارد بسرعة لأن المدرب الجديد ماوريزيو ساري يود الإحتفاظ به علماً بأن البلجيكي لديه عقد لمدة عامين آخرين.


واشارت الصحيفة، إلي أن هازارد لم يخبر إدارة تشيلسي بعد بأنه يريد الرحيل لكنه يأمل في التوصل إلى حل حيث أنه يرغب في تغيير الأجواء بعد ست سنوات في لندن.


وأضافت الصحيفة، أنه في حال لم يتمكن ريال مدريد من التعاقد مع نيمار أو مبابي سيُقدم 170 مليون يورو لضم هازارد.

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