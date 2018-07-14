مازيراتي تخطط لتوسيع إنتاج سياراتها الكهربائية

تخطط شركة مازيراتي، لتوسيع إنتاج سياراتها الكهربائية، وهذا عبر تدشين نسخة GTS الجديدة، وهذا بالإعلان عنها في مهرجان جود وود للسرعة.





وزودت النسخة الجديدة محرك V8 سعة 3.8 لتر بقوة 550 حصان و730 نيوتن.متر من عزم الدوران لتكون أعلى من طراز تورفيو بفارق 40 حصان، وهو ما يساعد على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 292 كم/س.





وتحمل ليفانتي الجديدة مظهر خارجي رياضي مع كسوة جلدية بالكامل في الداخل، كما يمكن اختيار جلد Pieno Fiore الفاخر الطبيعي ﻷولئك الباحثين عن مزيد من الرفاهية، مع نظام Harman Kardon الصوتي ذو 14 سماعة.





وتعتزم مازيراتي تحديث خط إنتاج ليفانتي بالكامل عبر تزويده بناقل جركة جديد من نسخة تورفيو مع عصا ناقل تتحرك من اليمين إلى اليسار، كما يوجد نظام أضواء LED متكيف بشكل اختياري إضافة لنظام IVC لزيادة ثبات الـSUV.



