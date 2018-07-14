استقرار عدد الحفارات النفطية في أمريكا عند 863 خلال الأسبوع

استقر عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن تباطأ معدل الزيادة في الأسابيع الأربعة الماضية مع تراجع أسعار الخام منذ أواخر مايو حتى أواخر يونيو





وتتجه أسعار الخام الأمريكي لإنهاء الأسبوع على هبوط قدره 4% تقريبا بينما تهدد التوترات التجارية المتصاعدة بالإضرار بالطلب على النفط، بعد أن صعدت في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.





وبحسب تقرير لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا استقر عند 863 في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من يوليو/تموز.





ومع هذا فإن إجمالي عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، يبقى أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 765 حفارة مع قيام شركات الطاقة بزيادة الانتاج وسط توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.





وحتى الآن هذا العام، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز النشطة في أمريكا 1006، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014 عندما بلغ المتوسط 1862 حفارة. وتنتج تلك الحفارات النفط والغاز كليهما.





وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الشهر أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.8 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.8 مليون برميل يوميا في 2019 من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.





ووفقا لبيانات اتحادية، فإن المستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي هو 9.6 مليون برميل يوميا وسجل في عام 1970.







