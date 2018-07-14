القبض على عامل تعدى على تاجر داخل فندق في الجمالية

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عامل لقيامه بالتعدى على تاجر داخل فندق بمنطقة الجمالية بسبب خلافات مالية بينهم.



تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من إدارة احدى الفنادق الكائنة بمنطقة خان الخليلي دائرة القسم بحدوث مشاجرة بإحدى غرف الفندق يقطنها شخصين من محافظة الدقهلية.



انتقل ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن بمعاونة العاملين بالفندق من ضبط المدعو خالد ع، 22 سنة،عامل وبحوزته حقيبة بداخلها جواز سفر وبطاقة رقم قومي بإسم عصام م، وهاتف محمول، مبلغ مالي 650 جنية حال محاولته الهرب من الفندق.



بالتوجه للغرفة سكنهما عثر على عصام م، 41 سنة، تاجر (مصاب بكدمات بالرأس والوجه وجرح بالأنف والشفة) مقيد اليدين والقدمين بشريط لاصق، بسؤاله اتهم سالف الذكر بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه تعرف على المجني عليه منذ حوالي شهرين حيث أوهمه المجني عليه بامتلاكه مطعم بدولة ماليزيا وتحصل منه علي مبلغ 40.000 ألف جنية بدعوي توفير فرصة عمل له بذات المطعم إلا أنه لم ينفذ الإتفاق وتهرب من رد أصل المبلغ، وعقب ذلك اتصل به المجني عليه وطلب منه إحضار مبلغ 2000 دولار والحضور للفندق محل الواقعة استعدادًا للسفر وعقب حضوره وإقامتهما بالفندق فوجئ بقيام المجني عليه بصرف المبلغ المشار إليه علي متطلباته الشخصية وأكتشف تعرضه لواقعة نصب، مما أثار حفيظته وحال معاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها بتوثيقه بإستخدام لاصق عثر عليه داخل الغرفة سكنه وتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته المشار إليها وأستولي منه علي حقيبة متعلقاته لاعتقاده باحتفاظه بمبالغ مالية بداخلها.



بمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهم أيدها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.