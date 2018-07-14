أمريكا ترفض طلب فرنسا بإعفاء شركاتها من العقوبات على إيران





رفضت الولايات المتحدة طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران، كانت قد طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران، بحسب ما نقلت صحيفة لوفيجارو عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير.





وكانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.





وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة توتال الكبيرة للنفط والغاز لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ولمجموعة بيجو ستروين لصناعة السيارات لكي تستمر في مشروع مشترك.





وقالت شركة سكور الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.





وتعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد.





وقال لومير لصحيفة لوفيجارو "تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبيا".