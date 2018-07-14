أمير قطر يتسلم رسميًا استضافة كأس العالم قطر 2022 ويجتمع مع بوتين

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 رسميًا، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس روسيا الاتحادية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' جياني إنفانتينو .

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر والرئيس الروسي سيعقدان إجتماعا في الكرملين لبحث سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيحضر أمير قطر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 التي ستجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي بموسكو.