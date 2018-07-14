بنك إيطاليا المركزي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد للعامين 2108 و2019





خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ انتاج الصناعات التحويلية.





وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3% هذا العام انخفاضا من 1.5% في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير كانون الثاني. وتوقع نموا بنسبة 1.0% للعام القادم مقارنة مع 1.2% في تقديراته السابقة.





وأِشار وزير الاقتصاد جيوفاني تريا الأسبوع الماضي إن نسبة النمو البالغة 1.5% التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي.





هذا وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2% من 0.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي.





وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو تموز.





وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعار المستهلكين سيبلغ 1.3% هذا العام و1.5% في 2019، ليبقي دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ حوالي 2 %.