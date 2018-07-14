تحرير عاملين احتجزهم صاحب محل وصديقه لشكه فى قيامهم بسرقته بالموسكى

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من تحرير عاملين احتجزهم صاحب محل وصديقة لشكه فى قيامهم بسرقته بمنطقة الموسكي.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي مفادها احتجاز شخصين داخل محل ملابس كائن بشارع الأمير جمال من شارع الجيش دائرة القسم.



بالانتقال والفحص أمكن ضبط كلا من أحمد ج، 33 سنة، تاجر ملابس ومالك المحل "،وأحمد خ، وشهرته " أحمد أبو خالو " 35 سنة، صاحب محل، وبصحبتهما المجنى عليهما كلا من مصطفي ع، 38 سنة، عامل بالمحل ملك الأول والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2393 لسنة 2013م العجوزة "شيك" والمقضي فيها بالحبس سنة،ووحيد ع،29 سنة،عامل بذات المحل وبهما إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بأنحاء الجسم.



وضبط بحوزة المتهم الأول 9 إيصالات أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليهما.



بسؤال المجني عليهما اتهما الأول والثاني باستدراجهما لمحل الواقعة بدعوى تسوية خلافات سابقة بينهما وبين المتهم الأول، وفور وصولهما فوجئا بقيام المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب محدثين ما بهما من إصابات واحتجازهما كرها عنهما داخل المحل وإجبارهما على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزة المتهم الأول.



بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول أنه نظرا لسابقة قيامه بجرد البضائع بالمحل ملكه واكتشافه وجود عجز بمحتويات المحل واعتقاده بأن المجنى عليهما وراء ارتكاب واقعه السرقة بسبب انقطاعهما عن العمل فاتفق مع المتهم الثاني على استدراجهما للمحل بدعوى إنهاء تلك الخلافات وعقب وصولهما قاما باحتجازهما كرها عنهما لإجبارهما على رد المسروقات بمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.