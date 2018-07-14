عاجل.. "التنسيق": الحد الأدنى للشعبة العلمية 394 درجة.. و"الهندسية" 385 .. و"الأدبية" 328

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2018، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الخميس الماضي.





وتقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب، اعتبارًا من بعد غد الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.





وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر، أي بنسبة 96.1% وعدد الطلاب المقرر قبولهم 28001.





وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.9% فأكثر وعدد الطلاب المقرر قبولهم 15267 طالبا وطالبة.





وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر وعدد الطلاب المقرر قبولهم 83539 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في جميع الشعب 126807 طلاب وطالبات.



