ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار السعودية اليوم السبت 14/7/2018

السبت 14/يوليه/2018 - 01:12 م
أهم أخبار السعودية اليوم السبت 14/7/2018
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 14-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث شهد سوق عكاظ -في دورته الثانية عشرة- دخول المرأة السعودية في ممارسة عديد من الحرف التي كانت حكرًا على الرجال منذ قديم الزمن.

المرأة السعودية تكسر احتكار الرجل للحِرف في سوق عكاظ

عاجل.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا بالستيا على نجران

"الداخلية" تنظم البرنامج الترفيهي الثالث لأبناء شهداء رجال الأمن

مركز الملك سلمان للإغاثة: اليمن تتصدر قائمة الدول الأكثر رعاية ودعمًا بتكلفة مليار و600 مليون دولار

مواطن يتفاجأ بخصم 300 ريال من استحقاقه بـ"حساب المواطن
المزيد عن: قائمة الدول عاجل صاروخًا بالستيا السعودية اليوم احتكار الرجل أهم أخبار اليوم السبت أبناء شهداء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
-
x
16:00
-
إنجلترا
مباريات ودية
بيورى - إنجلترا
-
x
16:00
-
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 1:30:11 PM