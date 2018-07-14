أهم أخبار السعودية اليوم السبت 14/7/2018
السبت 14/يوليه/2018 - 01:12 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 14-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث شهد سوق عكاظ -في دورته الثانية عشرة- دخول المرأة السعودية في ممارسة عديد من الحرف التي كانت حكرًا على الرجال منذ قديم الزمن.
المرأة السعودية تكسر احتكار الرجل للحِرف في سوق عكاظ
عاجل.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا بالستيا على نجران
"الداخلية" تنظم البرنامج الترفيهي الثالث لأبناء شهداء رجال الأمن
مركز الملك سلمان للإغاثة: اليمن تتصدر قائمة الدول الأكثر رعاية ودعمًا بتكلفة مليار و600 مليون دولار
مواطن يتفاجأ بخصم 300 ريال من استحقاقه بـ"حساب المواطن
المرأة السعودية تكسر احتكار الرجل للحِرف في سوق عكاظ
عاجل.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا بالستيا على نجران
"الداخلية" تنظم البرنامج الترفيهي الثالث لأبناء شهداء رجال الأمن
مركز الملك سلمان للإغاثة: اليمن تتصدر قائمة الدول الأكثر رعاية ودعمًا بتكلفة مليار و600 مليون دولار
مواطن يتفاجأ بخصم 300 ريال من استحقاقه بـ"حساب المواطن
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