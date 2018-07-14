أهم أخبار السعودية اليوم السبت 14/7/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 14-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث شهد سوق عكاظ -في دورته الثانية عشرة- دخول المرأة السعودية في ممارسة عديد من الحرف التي كانت حكرًا على الرجال منذ قديم الزمن.