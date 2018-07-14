ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط صاحب مخزن قتل آخر في مشاجرة على ركن سيارة بالجمالية

السبت 14/يوليه/2018 - 01:05 م
ضبط صاحب مخزن قتل آخر في مشاجرة على ركن سيارة بالجمالية
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن قتل صاحب ورشة فى مشاجرة بسبب الخلاف على ركن سيارة بمنطقة الجمالية.

تلقى قسم شرطة الجمالية من مستشفى سيد جلال، باستقبالها عادل ح،38 سنة، صاحب ورشة توفي إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر وأخر أعلى الفخذ الأيسر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وأحمد ع،35 سنة،صاحب مخزن ستانلس،" مصاب بجرح أعلي العين اليمني وجرح بالكتف الأيمن وآخر بالكف الأيسر) بسبب قيام المتهم بركن السيارة ملكه ماركة سوزوكي ذهبي اللون تحمل أرقام "م وص 395" أمام الورشة ملك المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها على بعضهما البعض بالضرب وعلي إثر ذلك قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم م في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
-
x
16:00
-
إنجلترا
مباريات ودية
بيورى - إنجلترا
-
x
16:00
-
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 1:30:11 PM