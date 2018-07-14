ضبط صاحب مخزن قتل آخر في مشاجرة على ركن سيارة بالجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن قتل صاحب ورشة فى مشاجرة بسبب الخلاف على ركن سيارة بمنطقة الجمالية.



تلقى قسم شرطة الجمالية من مستشفى سيد جلال، باستقبالها عادل ح،38 سنة، صاحب ورشة توفي إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر وأخر أعلى الفخذ الأيسر.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وأحمد ع،35 سنة،صاحب مخزن ستانلس،" مصاب بجرح أعلي العين اليمني وجرح بالكتف الأيمن وآخر بالكف الأيسر) بسبب قيام المتهم بركن السيارة ملكه ماركة سوزوكي ذهبي اللون تحمل أرقام "م وص 395" أمام الورشة ملك المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها على بعضهما البعض بالضرب وعلي إثر ذلك قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.



بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم م في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

