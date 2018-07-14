"عشماوي": خريطة استثمارية باحتياجات كل محافظة وفقا للكثافة السكانية والقوة الشرائية

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالي من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.



وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع معتز السطوحى، الشريك المصرى فى السلسلة التجارية، وحذيفة قريشى، المدير الإقليمى للمجموعة ، واللواء أحمد يوسف، مدير الأمن والعلاقات الحكومية، وأحمد إبراهيم، مدير التصدير، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوي الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.



وأضاف أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.



وتابع أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة.