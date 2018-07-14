كل ما تريد معرفته عن سامسونج جلاكسي نوت 9 المنتظر

من المتوقع أن يأتى هاتف سامسونج جلاكسي نوت 9 بسعر 1158 دولار فهو يمتلك رامات 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، وفقًا لما نشره موقع بولندي شهير.





ومن المنتظر أن يصل إلى الأسواق البولندية بحلول 24 أغسطس، لكن في نفس الوقت، فإنه غالبا ما تكون أسعار الهواتف في أوروبا أغلى من باقي الدول لذلك سيكون سعر الهاتف في الولايات المتحدة والدول العربية أقل من ذلك بكثير.





وأشارت التقارير إلى أنه من المنتظر أن تعلن شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الجديد نوت 9 يوم 9 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن تبدأ الشركة في تلقي الطلبات المسبقة لبيع الجهاز في نفس اليوم أيضا، على أن يصل إلى الأسواق الأوربية بعد بضعة أيام من إطلاقه في السوق البولندي الذي سيكون في 24 أغسطس.

وتأتي الجهة الخلفية للهاتف باللون البنفسجي مع قلم S Pen باللون الأصفر ويظهر وجود كاميرتين في الجهة الخلفية وأسفلهم قارئ البصمة، كما يوجد بالأسفل منفذ USB Type C ومنفذ 3.5 ملم لتركيب سماعات الأذن ومكبر الصوت وميكروفون، وهو يمتلك تصميم مشابه بشكل كبير لتصميم هاتف جلاكسي نوت 8.





من المتوقع أن يصل الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت إلى جانب شرائح معالج Exynos 9810 Octa الخاصة بشركة سامسونج، ومن المنتظر أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1، إضافة إلى دعمه ببطارية سعة 4000mAh، كما سيمتلك كاميرا خلفية بميزة استشعار الفتحة المتغير المجاور للعدسة المقربة الثانوية، في حين سيضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.



