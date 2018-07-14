سعر الدولار اليوم السبت 14-7-2018 في 4 بنوك حكومية

استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم السبت بداية تعاملات الأسبوع عند نفس معدلاته أمس الجمعة ، وجاءت أسعار الدولار في 4 بنوك حكومية بحسب أخر تحديثات البنك المركزي على النحو التالي:





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84جنيه للشراء

17.94جنيه للبيع