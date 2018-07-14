ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم السبت 14-7-2018 في 4 بنوك حكومية

السبت 14/يوليه/2018 - 11:53 ص
سعر الدولار اليوم السبت 14-7-2018 في 4 بنوك حكومية
طباعة
 
استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم السبت بداية تعاملات الأسبوع عند نفس معدلاته أمس الجمعة ، وجاءت أسعار الدولار في 4 بنوك حكومية بحسب أخر تحديثات البنك المركزي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
 
17.82  جنيه للشراء
17.95  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
 
17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
17.78  جنيه للشراء
17.88   جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
17.83  جنيه للشراء
17.93  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib
 
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 17.84جنيه للشراء
 17.94جنيه للبيع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
-
x
16:00
-
إنجلترا
مباريات ودية
بيورى - إنجلترا
-
x
16:00
-
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 12:00:03 PM