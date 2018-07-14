دجلة يطالب "حسن" بنسيان الزمالك

طلب مسؤولو وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، من محمد حسن مدافع الفريق إغلاق المفاوضات مع نادي الزمالك، للرحيل إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وجاء طلب مسؤولي دجلة، بعد تكاسل الزمالك في إنهاء الصفقة رغم الاتفاق على كل شيء ما جعل الإدارة تطلب من اللاعب ضرورة التركيز مع الفريق الدجلاوي، استعدادًا للموسم الجدبد.





وكان الزمالك قد حصل على توقيع حسن خلال الأسابيع الماضية تمهيدًا لانضمامه بالموسم المقبل، إلا أن فشل الصفقة جاء بعد تجديد طارق حامد على عقوده للبيت الأبيض بالأعوام المقبلة.



