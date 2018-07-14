"الداخلية": ضبط 172 قضية مخدرات وإعادة 5 سيارات مسروقة
السبت 14/يوليه/2018 - 11:54 ص
هبة عبد الحفيظ
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 172 قضية مخدرات، 99 متهما ومراقب هاربين، إعادة 5 سيارات مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 74919 حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.