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"الداخلية": ضبط 172 قضية مخدرات وإعادة 5 سيارات مسروقة

السبت 14/يوليه/2018 - 11:54 ص
الداخلية: ضبط 172 قضية مخدرات وإعادة 5 سيارات مسروقة
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 172 قضية مخدرات، 99 متهما ومراقب هاربين، إعادة 5 سيارات مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 74919 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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