"الداخلية": ضبط 172 قضية مخدرات وإعادة 5 سيارات مسروقة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 172 قضية مخدرات، 99 متهما ومراقب هاربين، إعادة 5 سيارات مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 74919 حكم قضائى متنوع.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

