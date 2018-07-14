"أسود الجزيرة" تنقض على "داعش" في الحدود الدولية للعراق

شرعت القوات العراقية، صباح اليوم السبت 14 يوليو، بتنفيذ عملية أمنية واسعة لتطهير أرض تربط محافظتين بارزتين، والحدود الدولية للعراق مع دول الجوار، من بقايا ومخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن القوات الأمنية، ضمن قيادة عمليات الجزيرة، تشرع اليوم بعملية أمنية واسعة تحت اسم "أسود الجزيرة".

وستهتم العملية الجديدة بتفتيش مناطق شمال نهر الفرات الممتدة من طريق حديثة — بيجي، بين محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وأضاف رسول، "العملية تمتد حتى الحدود الدولية باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادتي عمليات نينوى وصلاح الدين، شمالي البلاد".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.