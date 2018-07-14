ترامب: أصل اسكلتندا.. وألتقى بوتين الإثنين

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم وصوله إلى اسكتلندا، قبل لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، غدًا الأحد فى هلسنكى "فنلندا"، وبعد يوم من زيارة بريطانيا.





وقال ترامب فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، اليوم "وصلت اسكتلندا للتو، وسأمكث فى "ترامب تيرنبيرى" لمدة يومين من الاجتماعات، والمكالمات، كما آمل ممارسة بعض الجولف، طريقتى الأساسية لممارسة الرياضة!، الجو جميل، وهذا المكان لا يصدق!، غداً سأذهب إلى هلسنكى لعقد اجتماع يوم الاثنين مع فلاديمير بوتين.