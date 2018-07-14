تأجيل محاكمة 30 متهم بالانضمام لـ"داعش" لجلسة 21 يوليو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة تاجيل ثانى جلسات محاكمة 30 متهماً بالانضمام الي تنظيم ارهابي "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق والمقيدة برقم 435 لسنة 2018 كلي شمال الجيزة، لجلسة 21 يوليو مع الاطلاع على تقرير المعمل الجنائي واحضار جميعة شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين وكانت المحكمة قد انتهت من فض الأحراز القضية.





صدر القرار المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد صبحي .





كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بانهم في غضون الفترة من عام 2015 حتي 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والاسكندرية ومرسي مطروح ودمياط واسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها .. انضموا لجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تابعة لتنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب وسيلة من وسائلهم التي يستخدمونه لتحقيق اغراضهم الاجرامية.



