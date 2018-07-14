37 عرضا تشارك في المهرجان القومي للمسرح.. الخميس المقبل

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 11 "دورة الكاتب محمود دياب" يوم الخميس المقبل، ويستمر حتى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة 37 عرضا مسرحيا.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة سميرة عبد العزيز رئيسا، وتضم في عضويتها الفنان أحمد حلاوة، الدكتور مصطفى سليم، الناقد جرجس شكري، الدكتور سامى عبد الحليم، الدكتورة عاطف عوض، الدكتور عبد الرحمن دسوقي، الفنان منذر رياحنة، دكتورة نجلاء عبد الحميد، والمخرج محمد نور مقرراً، وعبدالسلام السيد أمين لجنة التحكيم.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن المهرجان يؤكد أن مصر بها تظاهرة فنية تعكس الأمن والأمان والاهتمام بالفن المسرحي، لافتة إلى الأهمية الخاصة للمهرجان في اكتشاف مبدعين ووجوه جديدة، وهو ماظهر في الدورات السابقة.

وأضافت أن المهرجان فرصة كبيرة لمعرفة المتواجدين في الحركة المسرحية الجدد، وفرصة للوجوه الجديدة لتحديد طريقها، موضحة أهمية "تجديد المجتمع المسرحي بشكل خاص والمجتمع الفني بشكل عام".

وطالبت المشاركين في المهرجان بضرورة الاهتمام بتقديم نصوص محترمة تناسب مجتمعنا وتقديم المسرحيات بوعي فني، وأعمال على أسس فنية جيدة، متمنية أن تحظى عروض المهرجان بإقبال جماهيري كبير.

من جانبها، عبرت الفنانة عزة لبيب المشرف على ملتقى مسرح الطفل في المهرجان القومي للمسرح عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان القومي للمسرح، وأضافت أن دورة هذا العام تسعى لاكتشاف المواهب الجديدة وتتيح الفرصة لكل الموهوبين في المسرح بالمشاركة ودعم كل المواهب الموجودة.

وأضافت أن الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان سيتقدم بمشروع لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لتنفيذ مهرجان مخصص لمسرح الطفل بدءا من العام القادم، لافتة إلى أن المهرجان القومى للمسرح هذا العام يولي أهمية لملتقى مسرح الطفل الذي يعقد على هامش المهرجان.

وتشارك في الملتقى 7 عروض مسرحية للأطفال، وتعقد ندوات يحاضر فيها أطفال لأول مرة.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الثقافة ملتقى مسرح الطفل مساء يوم الجمعة المقبل بمسرح متروبول، حيث يتضمن الاحتفال عرض مسرحية (سنو وايت) للكاتب والمخرج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم وعايدة فهمى، وتستمر باقى العروض في الأيام التالية.

ويختتم الملتقى بعرضي (رحلة الزمن الجميل) لمسرح القاهرة للعرائس و(صائد العفاريت) لفرقة كريشن للفنون بالإسكندرية، كما تقام على هامشه ندوة فكرية بالمجلس الأعلى للثقافة تشارك فيها الدكتورة نبيلة حسن والدكتور محمد أبو الخير وغيرهما.

وبدوره، قال الفنان أحمد حلاوة عضو لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح إن المهرجان وسيلة لإشباع الجمهور مسرحيا بمتابعته العروض المسرحية، حيث يشهد المهرجان هذا العام عرض 37 مسرحية وهو عدد كبير عن كل دورة، معربا عن أمله في أن يحضر الجمهور العروض خاصة وأنها مجانية.

وأشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري يجمع كل المبدعين، وليس فقط المحترفين، فيحق للجميع أن يشتركوا، لذلك نحن نخضع في اختياراتنا لمعايير علمية على أساسها نختار العرض المسرحي، فنضع معايير واسعة تسمح بدخول العديد من العروض، ثم نختار الأفضل لكى نصل للعرض الأهم، ونحن نأمل أن تكون المنافسة قوية وتكون العروض كلها جيدة.

وأكد حلاوة أن مهمة لجنة التحكيم هى تطبيق العدل، فالعروض المقدمة إما من محترفين، أو من هواة، وبالتالي لايمكن أن نضعها معا في قالب مقارنة واحد، وإلا ظلمنا الهواة، لأن هناك فارق خبرة، لذلك نسعى لأن نسمح للهواة بأن يدخلوا في مجال الاحتراف.

وأضاف "نحن نختار الأفضل على أساس الصدق في الأداء، ومستوى الرسالة المسرحية التي يريد العرض توصيلها، ومدى فهم المبدع للنص الذي يقدمه، ومدى اهتمامه بتقديم القيم الفكرية والجمالية الموجودة فيه، وهل الممثل فنان حقيقي، لذلك هنا نهتم بالمعايير العلمية التي على أساسها نختار العمل الأفضل".