سعر الريال السعودى اليوم السبت 14-7-2018 في البنوك والسوق السوداء

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى السبت 14-7-2018، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة نحو 4.73 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولي نحو 4.73 جنيه للشراء نحو 4.78 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.72 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.