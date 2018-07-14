عاجل.. غارة إسرائيلية على موقع عسكري وسط قطاع غزة

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية تشن غارات على أهداف في قطاع غزة.

وقال أدرعي في بيان مقتضب، اليوم السبت: "يقوم جيش الدفاع في هذه الساعة بالإغارة على أهداف إرهابية في قطاع غزة".

وكانت بدأت مسيرات العودة فعالياتها يوم الثلاثين من آذار المنصرم بالتزامن مع حلول "يوم الأرض" الذي يحيه الفلسطينيون كل عام.

وقابلت إسرائيل التظاهرات منذ يومها الأول بالقمع بمختلف الوسائل حيث قتل ما يربو على 137 فلسطيني وأصيب أكثر من 16.000 حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.