تاونشيب يتدرب مرتين قبل مواجهة الأهلى

يخوض فريق تاونشيب البتسواني تدريبين في الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال محمد يوسف؛ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن فريق تاونشيب يخوض مرانه الأول على الملعب الفرعي باستاد برج العرب غدا الأحد، على أن يخوض مرانه الرئيسي مساء الاثنين على استاد برج العرب الذي يحتضن اللقاء وذلك وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف».



