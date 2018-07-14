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القبض على 57 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

السبت 14/يوليه/2018 - 11:48 ص
القبض على 57 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات
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هبة عبد الحفيظ
 
شنت الإدارة العامة للمرور العديد من الحملات المرورية والإنضباطية لفرض الإنضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم بمختلف المحافظات.

و أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية باشراف اللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (8810) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2940) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (57) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدا.
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