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المقاصة يبدأ معسكره بالإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد

السبت 14/يوليه/2018 - 11:38 ص
المقاصة يبدأ معسكره بالإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد
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محمد الصو
 
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، معسكرًا مغلقًا بدايةً من اليوم بالإسماعيلية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.


ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 25 يوليو ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد، على أن يتخلله مباراة أو مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين، قبل بدء الدوري العام.


وكانت قرعة الدوري العام التي أقيمت في الجبلاية الأحد الماضي، أسفرت عن مواجهة صعبة للفريق الفيومي أمام سموحة، في افتتاح الموسم أغسطس المقبل.

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