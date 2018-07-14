"صيدلة عين شمس" تحصد المركز الأول رياضيا في "الدورة الكشفية الـ 25"

حصلت كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور مها فاروق عبد الغني عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس على المركز الأول رياضيًا إجمالاً على مستوى كليات جامعة عين شمس في المسابقة الرياضية للدورة الكشفية الـ 25 "اليوبيل الفضي"، والتى اقيمت خلال الأسبوع الماضي.



