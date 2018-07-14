"صيدلة عين شمس" تحصد المركز الأول رياضيا في "الدورة الكشفية الـ 25"
السبت 14/يوليه/2018 - 11:42 ص
اية حمروشي
حصلت كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور مها فاروق عبد الغني عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس على المركز الأول رياضيًا إجمالاً على مستوى كليات جامعة عين شمس في المسابقة الرياضية للدورة الكشفية الـ 25 "اليوبيل الفضي"، والتى اقيمت خلال الأسبوع الماضي.
حيث حصلت الكلية على الآتي؛ المركز الثاني في بطولة الطائرة المركز الثاني في بطولة اليد المركز الثالث في بطولة القدم المركز الثالث في بطولة كرة السلة المركز الثالث في بطولة شد الحبل الجماعي وذلك بمشاركة حوالي 10 كليات من الجامعة.
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