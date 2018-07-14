أسلحة آلية وجهاز تفجير وأكسجين وعبوات متفجرة ضمن أحراز المتهمين في تنظيم داعش

استعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحراز الخاصة بمحاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى " داعش " في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.امام المتهمين وهيئة دفاعهم.





جاء بالحرز الاول وعبارة عن شيكاره بيضاء اللون ضبطت بالمقر التنظيمى بعزبة محسن بداخلها ٢ بندقية الية عيار ٧.٦٢ و٣خزن وعدد من فوارغ طلقات الية وجهاز تفجير لعبوات ناسفة وميزان حساس وعلب اكسجين حسب ما اوردته النيابة العامة .





والحرز الثانى عبارة عن ظرفين لونهما اصفر الاول بداخله ١١ صورة فوتوغرافية والظرف الثانى بداخله اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم حمزة شعبان.





والمظروف الآخر ابيض اللون خاص بالمتهم ابراهيم سعد بداخله وحدة تخزين بيانات خارجية .





كما قامت المحكمة بفض مظروف كبير ابيض اللون خاص بالمتهم عبدالرحمن عوض بداخله لاب توب.





والحرز الاخر كيس بلاستيك اللون بداخله الملابس المضبوطه بالمقر التنظيمى بعزبة محسن، وكيس بلاستيك بداخله ملابس ضبطت فى شقة خاصة بالمقر التنظيمى للجماعة الارهابية، و شيكارة بلاستيكية حمراء بداخله ملابس خاصة باحد المجنى عليهم.وحرز اخر عبارة عن شكارة وجدت بداهخليها علب اكسوجين ضبطت بمقر التنطيم .

وتحفظ الدفاع بحقه فى الاطلاع على كافة المذكرات المدونة على الاحراز التى عرضت لجلسة اليوم السبت وذلك ليتمكن الدفاع لابداء دفاعه ودفوعه .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.



