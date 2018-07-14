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أسعار الأسماك اليوم السبت 14-7- 2018 في محافظة المنيا

السبت 14/يوليه/2018 - 11:41 ص
أسعار الأسماك اليوم السبت 14-7- 2018 في محافظة المنيا
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احمد الخميسى
 
رصدت "الفجر" في محافظة المنيا، أسعار الأسماك، اليوم السبت بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق محافظة المنيا.

حيث شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في بعض الأسعار، بالمقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير نحو 36 جنيهًا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا، وسجل سعر السمك الحوت 27 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 20 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 39 جنيهًا.

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