"الإسكان": تدريب 254 طالباً وطالبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 254 طالباً وطالبة من كليات الهندسة والعلوم والزراعة والآداب والتعليم الصناعى، ببرنامج التدريبي الصيفي، الذى بدأ من أول يوليو الجارى، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساهمة وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، فى إعداد الكوادر الشبابية المتميزة فى المجالات المختلفة، وتأهيل الطالب لسوق العمل.





صرح بذلك اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مضيفاً أن الشركة تدرب 10 طلاب من تخصصات الكهرباء والميكانيكا بكلية الهندسة، في مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، كما تدرب الشركة 221 طالباً في تخصصات الكيمياء بكلية العلوم، فى معامل محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتعرف على مصادر مياه الشرب، ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية، ومحطات المعالجة، والتعرف على التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية، وكيفية مراقبة جودة المياه، بالإضافة إلى تدريب 11 طالباً فى تخصص نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، للتعرف على كيفية القيام بأعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتدريب 4 طلاب من كلية التعليم الصناعى للتعرف على كيفية صيانة وتشغيل محطات مياه الشرب، وتدريب 8 طلاب من كلية الزراعة، للتعرف على كيفية زراعة الغابات الشجرية والاستفادة منها.





وأشار اللواء مهندس محمد بدرى محمد إلى أنه تم تنظيم ندوات توعوية فى بداية البرنامج التدريبى لحث المشاركين على ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، موكداً أن الطالب يحصل في نهاية البرنامج التدريبي على شهادة اجتياز التدريب الصيفي.



