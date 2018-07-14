محافظ الشرقية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
السبت 14/يوليه/2018 - 11:38 ص
استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الدكتور صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحضور الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق واللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية.
وذلك في إطار زيارته لمحافظة الشرقية لمناقشة بعض الموضوعات الهامة للإرتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
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