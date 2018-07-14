"العوضي وسلمان" يفتتحان مؤتمر الكبد والجهاز الهضمي بـ"طب الأزهر" بدمياط

أعلن الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، قد خطت خطوات كبيرة نحو التقدم، مدللا على ذلك بحصول 13 كلية على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، إضافة الى مراجعة مجموعة كبيرة من الكليات الاخرى فى طريقها للإعتماد أيضا ، هذا بجانب إتاحة عدد 13 مجلة علمية محكمة من خلال بنك المعرفة المصري.



