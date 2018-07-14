"العوضي وسلمان" يفتتحان مؤتمر الكبد والجهاز الهضمي بـ"طب الأزهر" بدمياط
السبت 14/يوليه/2018 - 11:37 ص
محمود الجلاد
أعلن الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، قد خطت خطوات كبيرة نحو التقدم، مدللا على ذلك بحصول 13 كلية على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، إضافة الى مراجعة مجموعة كبيرة من الكليات الاخرى فى طريقها للإعتماد أيضا ، هذا بجانب إتاحة عدد 13 مجلة علمية محكمة من خلال بنك المعرفة المصري.
وأوضح سلمان خلال إفتتاح مؤتمر قسم الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب الازهر بدمياط برئاسة الدكتور علاء هاشم رئيس القسم ورئيس المؤتمر ، والذى يقام بالتعاون مع جامعة حورس بدمياط الجديدة برئاسة الدكتور اكرم العوضى رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر تعمل على تشجيع البحث العلمى وترحب بالتعاون مع جامعة حورس ، لافتا إلى أنه جارى العمل على أن يكون هناك مكافاة وجوائز مالية قيمة لدعم شباب الباحثين الفائزين بجوائز فى مجالات البحث العلمى المختلفة . بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين .
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