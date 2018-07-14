رئيس الريال السابق: كنت سأفعل المستحيل لإبقاء رونالدو

أكد رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد السابق، على أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفض هدية حفل الوداع التي قدمها له فلورنتينو بيريز بقصد إنقاذ نفسه من أجل أسباب عاطفية.





وقال كالديرون: رونالدو رفض هدية حفل الوداع، وإذا كنت رئيساً للريال في هذه الفترة كنت سأفعل المستحيل لإبقاء كريستيانو.





وأضاف كالديرون: الرئيس الحالي رفض قبول الميراث الذي يحصل عليه، لطالما كان لدى بيريز سوء فهم مع كريستيانو منذ أن حاول تغيير شروط الإتفاق مع يونايتد بعد أن أنهينا كل شيء.





وتابع كالديرون: رونالدو هو الرقم واحد، التعاقد معه كلفني الكثير من الجهد، والآن يغادرنا كما لو أن شيئاً لم يحدث، ما زلت أحاول تصديق بيع كريستيانو رونالدو، سوف ندفع ثمن هذا الخطأ باهظاً والضرر سيكون كبير.





وأردف كالديرون: سيفقد ريال مدريد الكثير برحيل كريستيانو رونالدو ولكن في وقتٍ لاحق فقط سوف ندرك ذلك، هو الشخص الذي يدفع زملائه ولا يوجد لاعب أكثر حسماً منه.





واختتم تصريحاته قائلاً: رونالدو يسجل 50 هدف كل عام، فكر في المبلغ الذي أُنفق على نيمار ومبابي وكوتينهو، كريستيانو لا يزال متفوقاً.



