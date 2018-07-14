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أسعار الدواجن اليوم السبت 14-7- 2018 في محافظة المنيا

السبت 14/يوليه/2018 - 11:36 ص
أسعار الدواجن اليوم السبت 14-7- 2018 في محافظة المنيا
دواجن
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احمد الخميسى
 
رصدت "الفجر" في محافظة المنيا، أسعار الدواجن، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 24 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 26 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.

وشهدت أسعار اللحوم شهدت استقرارًا في سعر الكيلو الواحد، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا.
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