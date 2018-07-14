عمرو جمال يشارك في تدريبات الأهلي

شارك عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في تدريبات اللاعبين غير المقيدين في القائمة الإفريقية التي إقيمت علي ملعب التتش تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، وجاء ظهور جمال في التتش بعد إنتهاء فترة إعارته.









ويتوجه فريق الكرة بالأهلي إلي الأسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام بعد غدا الثلاثاء علي ملعب برج العرب.



