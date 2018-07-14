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طارق توفيق يكشف سرا جديدا عن أرض المتحف المصري الكبير

السبت 14/يوليه/2018 - 10:22 ص
طارق توفيق يكشف سرا جديدا عن أرض المتحف المصري الكبير
الدكتور طارق توفيق
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن اختيار موقع المتحف الكبير كان موفق جدًا، حيث أنه يطل على الأهرامات من جهة الشمال، ويبعد عنها 2 كيلومتر فقط.

وأشار "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن تجهيز ارض المتحف استغرق وقتًا، حيث أن الأرض عبارة عن تبة رملية مما يؤكد أن تلك المساحة من الأرض ليس بها آثار على الإطلاق.

وأضاف أن الإرادة السياسية تتوجه إلى تحويل المسافة مابين منطقة الأهرامات والمتحف الكبير إلى منطقة حضارية، وممشى حضاري عالمي، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمتحف ستضم آثار توت عنخ آمون كاملة، حيث سيكون المتحف في مجمله قائما على الحضارات المصرية القديمة.
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