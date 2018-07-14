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رسميا.. ماوريسيو ساري مدربا لتشيلسي

السبت 14/يوليه/2018 - 10:21 ص
رسميا.. ماوريسيو ساري مدربا لتشيلسي
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الفجر الرياضي
 
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده الرسمي مع ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لنابولي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل وخلافة أنطونيو كونتي في تدريب البلوز.


وأكد الموقع للبلوز، على أن ساري وقع على العقود الرسمية مع تشيلسي، لمدة عامين مع خيار إضافة موسم ثالث، بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.


ورحل ساري عن نابولي، بعد أن تمت إقالته من قبل الإدارة، وتم تعيين كارلو أنشيلوتي بديلاً له مع الفريق، ليذهب بعدها لتولي مهمة تشيلسي خلفاً للمقال أنطونيو كونتي والذي تمت إقالته خلال الأيام الماضية.


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