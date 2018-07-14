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اليوم الثالث.. ميليشيا الحوثي تحاصر قرية القدم في ذمار

السبت 14/يوليه/2018 - 10:20 ص
اليوم الثالث.. ميليشيا الحوثي تحاصر قرية القدم في ذمار
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية فرض حصارها الخانق على أبناء قرية القدم بمديرية عتمة في ذمار لليوم الثالث على التوالي، فيما بلغ عدد المختطفين في القرية حسب إحصائيات أولية أكثر من أربعين شخصا بينهم عشرات الأطفال والمسنين.

 

وبحسب مصادر محلية فان الميليشيات تتنشر في جميع مداخل القرية وعلى المرتفعات المحيطة بها حيث تمنع اي جهة الدخول الى القرية وكذلك خروج المدنيين من منازلهم، كما تطلق النار على من يحاول الخروج من منزله ومطاردته واقتحام منزله واختطافه ونقله إلى جهة مجهولة.

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