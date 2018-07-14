ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رايولا يعرض بوجبا على برشلونة

السبت 14/يوليه/2018 - 10:15 ص
رايولا يعرض بوجبا على برشلونة
طباعة
الفجر الرياضي
 
أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرض اللاعب على نادي برشلونة الإسباني للانتقال إليه.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن بوجبا لا يشعر بالراحة في صفوف مانشستر يونايتد بسبب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، كما أن رايولا وكيله أبلغ البارسا برغبة اللاعب في الرحيل.


وأضافت الصحيفة أن وكيل بوجبا، ظهر في مدينة برشلونة في الأيام القليلة الماضية لسبب غير معلوم، ، لكنه تحدث مع إدارة برشلونة عن هذا الأمر.


وتابعت أن وكيل بوجبا يعلم أن برشلونة كان مهتما بضم اللاعب في 2015، مؤكدة أن بوجبا يتمنى اللعب للبلوجرانا، في ظل العلاقة السيئة التي تربطه بمدربه البرتغالي في مانشستر يونايتد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
-
x
16:00
-
إنجلترا
مباريات ودية
بيورى - إنجلترا
-
x
16:00
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 10:30:02 AM