رايولا يعرض بوجبا على برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرض اللاعب على نادي برشلونة الإسباني للانتقال إليه.









وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن بوجبا لا يشعر بالراحة في صفوف مانشستر يونايتد بسبب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، كما أن رايولا وكيله أبلغ البارسا برغبة اللاعب في الرحيل.









وأضافت الصحيفة أن وكيل بوجبا، ظهر في مدينة برشلونة في الأيام القليلة الماضية لسبب غير معلوم، ، لكنه تحدث مع إدارة برشلونة عن هذا الأمر.









وتابعت أن وكيل بوجبا يعلم أن برشلونة كان مهتما بضم اللاعب في 2015، مؤكدة أن بوجبا يتمنى اللعب للبلوجرانا، في ظل العلاقة السيئة التي تربطه بمدربه البرتغالي في مانشستر يونايتد.



