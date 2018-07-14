دروجبا: يوفنتوس خطوة مثالية لرونالدو

أكد الإيفواري ديديه دروجبا، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، على أن يوفنتوس خطوة مثالية للبرتغالي كريستيانو رونالدو.





نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات دروجبا الذي قال: اعتقد أن خطوة انتقال رونالدو لليوفي مثالية، أنا لست متفاجئاً من انتقاله للفريق الإيطالي.





وأضاف دروجبا: أجد اختيار رونالدو لليوفي مثالياً، أفهم تماماً رغبة رونالدو في اللعب للدوري الإيطالي.





وتابع: الكثيرون يقولون، بأن رونالدو كان عليه البقاء في ريال مدريد، الأمر منطقي لأن ريال مدريد ناد عملاق وله طموحات كبيرة ولكن رونالدو يتغذي على التحفيز وفي هذا العمر يحتاج إلي تحديات جديدة.



