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بذاكرة 32 جيجابايت.. تعرف على أبرز مميزات جهاز ""ماك بوك برو" الجديد

السبت 14/يوليه/2018 - 10:08 ص
بذاكرة 32 جيجابايت.. تعرف على أبرز مميزات جهاز ماك بوك برو الجديد
ماك بوك برو - أرشيفية
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كشفت شركة أبل الأمريكية نسخا جدیدة من جھاز "ماك بوك برو" بأحجام 13 و15 بوصة، من المنتظر أن يتم طرحها في الأسواق خلال شهر يوليو الجاري، وستكون أسرع بـ70 بالمائة عن النسخ السابقة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذه النسخ تضم تحديثات جديدة، مثل خاصية (Bar Touch)، التي ترافق الجیل الثامن من معالجات (Core Intel).

وتتوفر النسخ الجديدة على ذاكرة تبلغ طاقة استيعابها 32 جيجابايت وشاشة (Tone True)، بالإضافة إلى لوحة مفاتیح محسنة من الجیل الثالث للكتابة بشكل أكثر سهولة.

كما تدعم النسخ الجدیدة بصمة (ID Touch)، ومكبرات الصوت الاستریو الدینامیكیة، ونظام التبرید الھادئ المصمم من أبل. التي تتوقع أن تكون أجهزتها الجديدة أسرع بـ70 بالمائة عن النسخ السابقة.

ومن المنتظر أن تحدث الشركة الأمريكية أجهزتها الأخرى، آيباد وآيفون، خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الجاري.
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