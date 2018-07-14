وزير الخارجية الألماني ينتقد سلوك ترامب في قمة الناتو

عقب قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بمزيد من المراعاة للنظام العالمي، منتقداً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماس في تصريحات خاصة، إن إنفاق 4% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، كما يطالب ترامب أعضاء الناتو، لن يجعل العالم أكثر أماناً.

وأضاف ماس: "هذا المطلب ليس له أي علاقة بسياسة أمنية جادة"، موضحة أن زيادة الأسلحة لا تحقق تلقائياً المزيد من الأمن، وقال: "بدلاً من هذه المطالب نحتاج بشدة مجدداً إلى مزيد من احترام القواعد والنظام العالمي".

وأعرب ماس عن تأييده المبدئي لزيادة نفقات الدفاع، وهو الأمر المنصوص عليه في الخطة المالية للحكومة الألمانية، وقال: "نعلم أن السلام والأمن لا يمكن امتلاكهما مجاناً"، مشيراً إلى أنه عندما تصبح الولايات المتحدة "أقل قابلية للتنبؤ"، يتعين على أوروبا زيادة استثماراتها في أمنها وعتادها.

وفي إشارة إلى سلوك ترامب في قمة الناتو، قال ماس: "من يعامل شركاء دوليين ككومبارس في برنامج لتلفزيون الواقع، لا يبدد الثقة فحسب، بل يضر بنفسه في النهاية".