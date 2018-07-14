مصور كأس العالم: "محمد صلاح كان شايل حمل وحلم المنتخب المصري"



وقال "رمضان"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن من يتابع كل الصور التي التقطت للاعب محمد صلاح يتأكد أن صلاح كان يحاول جاهدا لتحقيق مستوى جيد.



وأضاف، "صلاح كان شايل حمل وحلم المنتخب، وطموحه كان كبير"، متابعا ساخرا: "فرحنا إن إسبانيا خرجت عشان راموس".



روى أحمد رمضان، مصور كأس العالم، كواليس جديدة عن المنتخب المصري خلال مشواره في مونديال روسيا 2018.