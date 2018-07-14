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وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بحجازة قبلي في قنا

السبت 14/يوليه/2018 - 09:57 ص
وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بحجازة قبلي في قنا
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بسام عبدالحميد
 
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بقرية حجازة قبلي مركز قوص، مضيفًا أن المحطة هي الأولى من نوعها بقرى محافظة قنا، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 60 لتر ثانية بتكلفة إجمالية نحو 23 مليون جنيه.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لقرية حجازة قبلي لمتابعة وصول معدات المحطة الجديدة رافقه المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس عبده صالح مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية وبحضور بعض مواطني قرية حجازة قبلي.
وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بحجازة قبلي في قنا
وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بحجازة قبلي في قنا
وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بحجازة قبلي في قنا
وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بحجازة قبلي في قنا
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