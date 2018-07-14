عاجل.. رحيل الزوجة الأولى للمطرب الأمريكي فرانك سيناترا عن عمر 101 عام





قالت ابنة نانسى سيناترا، الزوجة الأولى للمغنى والممثل الراحل فرانك سيناترا إن والدتها توفيت عن عمر 101 عام.





وكتبت الابنة التى تدعى نانسى سيناترا أيضا وتبلغ من العمر 78 عاما على صفحتها الرسمية بتويتر أمس الجمعة، "رحلت أمى فى سلام الليلة عن عمر 101 عام. كانت الهبة والنور فى حياتى. ارقدى فى سلام يا أمى. شكرا على كل شىء".





وكانت نانسى سيناترا الأم زوجة لأحد أشهر نجوم القرن العشرين لمدة 12 عاما. ولعب زوجها دور البطولة فى أفلام حققت نجاحا هائلا مثل (فروم هير تو إتيرنيتى)، أو (من هنا إلى الخلود)، و(جايز اند دولز)، أو (رجال ودمى)، كما اشتهر بأغنيته (نيويورك نيويورك).





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن الزوجين كانا من نيوجيرزى وأنجبا ثلاثة أطفال وانفصلا بالطلاق عام 1951 بعد دخول فرانك فى علاقات نسائية تحدثت عنها صحافة هوليوود.





وتزوج فرانك من الممثلة الفاتنة إيفا جاردنر بعد 10أيام فقط من الطلاق.





وذكرت الصحيفة أن فرانك وزوجته السابقة نانسى ظلا مقربين حتى وفاته عام 1998 عن عمر 82 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية. ولم تتزوج نانسى بعده.



