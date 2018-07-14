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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 14-7-2018

السبت 14/يوليه/2018 - 09:39 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 14-7-2018
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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 14-7-2018، بحسب أحدث الأسعار المعلنة على سوق العبور، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجلت الطماطم بين 2.75 و3.75 جنيه، وسجلت البطاطس بين 3.25 و4.25 جنيه، فيما سجلت البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، أما الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

وسجلت الفاصوليا بين 7 و 10 جنيهات، وسجلت الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، أما الفلفل الرومي فسجل البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4 جنيهات.

وسجلت الملوخية 2.5 جنيه، أما الخيار البلدي بين 4 و4.5 جنيه، وسجلت البامية بين 7 و10 جنيهات.

سجلت البرتقال الصيفي بين 2 و3 جنيهات، أما الليمون البلدي فسجل 8 و12 جنيها، وسجل العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، وسجل العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات.
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