"المرور": افتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة اليوم



وأشار "طاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة اليوم خلال ساعتين، موضحًا أن النفق عبارة عن اتجاهين، وسيتم افتتاح الجزء القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم، وميدان الجيزة.



ولفت إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الثانية للنفق، بحيث يعمل بكامل طاقته مع بداية العام المقبل.



قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بإدارة المرور، إنهم لم يتلقوا أي بلاغات بوقوع حوادث، مشيرًا إلى أن جميع المحاور تشهد سيولة مرورية.