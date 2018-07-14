الجيش التركي يُعلن تحييد 6 إرهابيين شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، صباح اليوم السبت، تحييد 6 إرهابيين في غارات جوية على مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق، حسبما ذكرت قناة تي أر تي، في خبر عاجل لها.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا"، المصنفة إرهابية في تركيا، وملاحقة عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.