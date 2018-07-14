التشكيل المتوقع لمواجهة إنجلترا وبلجيكا في كأس العالم

يواجه منتخب بلجيكا نظيره إنجلترا في تمام الساعة الرابعة عصرا، بمدينة "سان بطرسبرج"، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابعة بكأس العالم روسيا 2018.





ومن المنتظر أن يخوض منتخب إنجلترا لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حارس المرمى: جوردان بيكفورد.





خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، هاري ماجواير.





خط الوسط: كييران تريبيير، ديلي ألي، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، فابيان ديلف.





خط الهجوم: رحيم سترلينج، هاري كين.





ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب البلجيكي اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى : كورتوا





خط الدفاع : الدريفيلد - كومباني - فيرتونجين





خط الوسط : مونيه - فيستل - فيلايني - الشاذلي





خط الهجوم : هازارد - لوكاكو - دي بروين