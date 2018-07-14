تعرف على الفائزين ببطولة الجمهورية لـ"street workout"

اختتمت في الساعات الأولى من صباح اليوم بطولة الجمهورية لرياضة الـ“street workout” ، التي انطلقت مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي في مجمع الصالات المغطاة بالصالة رقم 4، تحت رعاية إسلام قرطام عضو مجلس إدارة مؤسسة صحاري والرئيس التنفيذي لفريق " ko squad".





وفاز اللاعب مصعب سرحان بالمركز الأول للبطولة والميدالية الذهبية ، ليتأهل للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في روسيا في شهر أغسطس المقبل.





وحصل اللاعب أحمد بدران على المركز الثاني والميدالية الفضية ، بينما حصد عبدالرحمن ممدوح لاعب فريق " ko squad" الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة.





وقام إسلام قرطام عضو مجلس إدارة مؤسسة صحاري والرئيس التنفيذي لفريق " ko squad" وأسامة خليل الناشر بمؤسسة التحرير بتسليم الجوائز للفائزين بالبطولة .





وأقيمت البطولة بمشاركة 28 لاعباً هم: هاني عبده ، محمد مكاوي ، عبدالرحمن عصام ، مازن احمد ،احمد محمد، محمود محمد ،حمزة عبد الله ،علاء شعبان ،عبد الرحمن ممدوح ، عمر جمال، أحمد إبراهيم ،مهند محمد ،احمد شعبان ،اشرف عادل ،احمد حسام ، محمود مسعد ، محمود ماهر ، مصعب سرحان ، زياد أحمد ، مؤمن عبده ، طارق حازم ، أحمد مجدي ، أحمد محمد عبدالعزيز ، صابر عنتر ، محمد العربي ، أحمد رفاعي، وعبدالعزيز محمود.





وأدار البطولة لجنة تحكيم ضمت ، نور الدين اليملاحي من اسبانيا - الحكم الرئيسي في بطولة العالم ومؤسس الاتحاد الاسباني للعبة ،والحكم الثاني الروسي نيك انيمسوف أحد رواد ومؤسسي اللعبة في روسيا وحكم تصفيات كأس العالم في الأهرامات 2016 ، ولويس بيكر الحكم الثالث أول بطل أسباني يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين والمصنف العالمي للعبة في الوزن المتوسط.