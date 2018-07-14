منتخب السيدات يتوجه إلى شيكاغو للمشاركة في كأس العالم

تغادر بعثة مصر لكرة القدم النسائية الموحدة للاولمبياد الخاص القاهرة اليوم السبت متوجه إلى مدينة شيكاغو الأمريكية للمشاركة فى أول كأس عالم لكرة القدم الموحدة والتى تقام بمناسبة احتفالات العالم باليوبيل الذهبى ومرور خمسون عاما (1968-2018) على انطلاق حركة الاولمبياد الخاص الدولى والتى تضم 170 دولة حول العالم.





ويتوجه يوم الإثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولى للمشاركة في احتفالات العالم باليوبيل الذهبى على انطلاق حركة الاولمبياد الخاص الدولى ، والتى تم دعوة عدد من ملوك وروساء الدول ورؤساء الحكومات والامراء والشيوخ، ونجوم السينما والفن وكرة القدم ، لحضور هذه الاحتفالية العالمية ، والتى تقيمها مدينه شيكاغو التى استضافت أول العاب عالمية فى يوليو من عام 1968 .





يترأس البعثة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية المحلية الأسبق رئيس الأولمبياد الخاص المصري، وتضم البعثة د.إكرامى الجمال مديرا فنيا والمدربة فايزة حيدر وعشر لاعبات 5 من المعاقين فكريا و5 الشركاء من غير المعاقين.





ويتكون المنتخب من هدير جاد، سما لطفي، ياسمين أحمد، رحمة عطية، آية عبد الحميد، أسماء رمضان والشركاء علياء الزنوكي، شروق فرحان، بسنت أحمد، ميرنا عبد الغني، ياسمين عبد الراضي.





وتعد كأس العالم أول كأس تقام فى كرة القدم للنساء بمشاركة 8 دول وكانت مصر قى ترشحات لهذه الكأس عقب فوزها بالكأس الاقليمية التى اقيمت بالقاهرة 2017 ، وتشارك الامارات فى كأس العالم للرجال ضمن 16 دولة على مستوى العالم كممثل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا .





وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهتدس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى والمهندس هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى قد شاركوا فى المؤتمر الصحفى الذى احتضنته وزرارة الشباب والرياضة لوداع ابعثة ودعهما وحثها على تحقيق نتائج طيبة وسط مشاركة 8 دول حول العالم ، وتلعب مصر ثلاث مباريات امام المكسيك والهند وكوريا.





ووعد د. اشرف صبحى على باستقبال لاعبات الاولمبياد الخاص المصرى وتكريمهم عقب انجازهم بأمريكا، و دعم وزارة الشباب والرياضة لأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة الذين يعدون مثالا للتحدى ويحققون الانجازات فى مختلف البطولات الرياضية التى يشاركون بها، متمنيا التوفيق للفريق المصري فى تحقيق أفضل النتائج بكأس العالم لكرة القدم الموحدة النسائية.





فيما أشار المهندس أيمن عبد الوهاب على سعادته بمشارمة مصر والإمارات فى أول كأس عالم ، وانه ولأول مرة لن يتحرج من تشجيع البلدين ، لاختلاف المسابقات التى يشارك فيها مصر والامارات ، مشيرا الى أن تلك الكأس تقام بمناسبة الاحتفال بالعيد الذهبى على تاسيس حركة الاولمبياد الخاص والتى استطاع ان تضم تحت مظلتها 5ر5 مليون لاعب ولاعبه والامل فى ان يصلوا 2020 الى عشر مليةن بينهم ربع مليةن لاعب ولاعبه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا لن يتأتى الا من خلال دعم جميع الوزرات والمؤسسات والهيئات والشركات من اجل تحقيق الهدف ، شاكرا وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على رعايته لهذا المؤتمر واقامته بمنى وزراة الشباب والرياضة وانه سوف يترك الكثير من الاثار الايجابية فى نفوس اللاعبين وقبل السفر خاصة وانه وعدهم بالتكريم عقب العودة وتحقيق الفوز باى مركز فى تلك الكأس .

بينما قال المهندس هانئ محمود بأ حصول مصر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رشحها للمشاركة فى تلك الكأس والتى تقام لأول مرة فى العالم وأن الأولمبياد الخاص قام بإعداد اللاعبات وبشكل جيد لهذه البطولة لافتاً أن مواجهات الفريق المصري فى البطولة ستكون أمام فرق المكسيك والهند وكوريا، وأن مصر استعدت بشكل جيد لهذه الكأس ولدى اللاعبات اصرار وعزيمه ورغبه فى تحقيق نتائج طيبة فى شيكاغو ، ينضم الى اخر انجازات الاولمبياد الخاص المصرى وكان اخرها الفوز ب96 ميدالية متنوعه فى الالعاب الاقليمية التاسعه التى اقيمت بدولة الامارات وعاصمتها أبو ظبى .